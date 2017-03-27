Бутько: «Зенит» выиграл за счёт лучшей атаки и подачи

Связующий казанского «Зенита»прокомментировал победу над белгородским «Белогорьем» в 25-м туре российской Суперлиги со счётом 3:0 (25:15, 25:22, 25:20).«Выиграли мы за счёт лучшей атаки и подачи, почти не промахивался Леон. Это не означает, что в других матчах мы будем иметь такое же явное преимущество. Понятно, что команда, с учётом прошлого сезона выигравшая подряд почти полсотни матчей, уверена в своих силах. Но бесконечных серий не бывает, и на каждую игру мы продолжаем настраиваться всерьёз», – цитирует Бутько «БелПресса».