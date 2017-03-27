Бутько: следующие игры с «Белогорьем» будут совсем другими

Связующий «Зенита»прокомментировал победу над «Белогорьем» в выездном матче 25-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги (3:0).«Думаю, сегодня мы смогли добиться победы за счёт атаки, получше держали «съём». Ошибок на подаче и приёме было примерно одинаково. Может, эйсов у нас побольше. Михайлов подавал лучше, чем Жигалов, Леон неплохо расподавался. Тем не менее следующие игры будут совсем другими. Мы понимаем, что для других команд наша беспроигрышная серия — большой раздражитель. С другой стороны, это помогает нам настраиваться на игры.Выход на площадку Павла Тетюхина? Приятно, конечно, что подрастает молодое поколение. Но, думаю, это было больше сделано для того, чтобы пришли люди. Ему сегодня определённо было тяжело. Я представлял себя на его месте – конечно же, это тяжело, бросили под танки. Но он молодец, не стушевался», — приводит слова Бутько официальный сайт «Белогорья».