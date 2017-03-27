Переговоры Польши и Кубы о выступлении Леона за сборную Польши идут трудно

Один из лучших волейболистов мира кубинец, выступающий за казанский «Зенит», уже два года имеет польское гражданство и желание играть за сборную Польшу, однако кубинская федерация никак не даёт своего согласия.«Кубинцы — очень гордый народ, с ними трудно договориться. Это как если бы кто-то захотел отнять у нас Бартоша Курека. Они знают ценность Леона очень хорошо. Они также знают, что он больше не будет играть за кубинскую сборную, так зачем им отдавать свою жемчужину бесплатно? Переговоры идут сложно, но они продолжаются. Они требуют очень большой осторожности и сдержанности.Собирается ли Леон участвовать в Олимпиаде-2020 в Токио? Я думаю, да. Может, даже в чемпионате мира—2018. Все козыри на стороне кубинцев, и только решение комитета может нам помочь.О суммах пока не стоит говорить, мы ещё не на той стадии переговоров», — приводит комментарий ситуации пресс-секретаря польской федерации волейбола Януша Узнански Polsat Sport.