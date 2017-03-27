«Телеком» вернул себе титул чемпиона Азербайджана по волейболу

После перерыва в один год «Телеком» (Баку) снова стал чемпионом Азербайджана по волейболу среди женских команд. В заключительном круге команде достаточно было победить «Локомотив» с любым счётом, но подопечныепоставили красивую точку, победив в трёх партиях.«Мы заслуженно выиграли Суперлигу. Я доволен отдачей команды и уровнем показанной игры. Нам здорово помогли матчи Лиги чемпионов — они придали клубу ещё больше уверенности. И, учитывая силу соперников по еврокубку, нашей приоритетной задачей являлась победа в Суперлиге, которой и добились», — приводит слова Гаича Azerisport.