Россиянки стартуют во Всемирном кубке чемпионов матчем с бразильянками

В Токио состоялась жеребьёвка Всемирного кубка чемпионов 2017 года. В женских соревнованиях соперниками сборной России будут команды Японии, США, Китая, Южной Кореи и Бразилии.5 сентября подопечныесыграют с командой Бразилии, 6-го — с японками, 8-го — с американками, 9-го с китаянками, 10-го — с кореянками, сообщает официальный сайт Международной федерации волейбола.В 2013 году победу во Всемирном кубке чемпионов одержала сборная Бразилии. Вторыми стали американки, третьими — японки. Сборная России заняла четвёртое место.