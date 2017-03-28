Гамова удостоена награды CIFP за безупречную спортивную карьеру

Двукратная чемпионка мира, призёр Олимпийских игр по волейболу, 11-кратная чемпионка России, победительница Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, завершившая карьеру весной 2016 года, была удостоена диплома Международного комитета fair play (CIFP) за безупречную спортивную карьеру, сообщает официальный сайт Олимпийского комитета России.Заседание исполкома CIFP прошло в Будапеште (Венгрия). Решение о вручении Гамовой диплома в номинации «Трофей Жана Боротра за безупречную спортивную карьеру» было принято единогласно.