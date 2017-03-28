Гамова удостоена награды CIFP за безупречную спортивную карьеру

Двукратная чемпионка мира, призёр Олимпийских игр по волейболу, 11-кратная чемпионка России, победительница Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира Екатерина Гамова, завершившая карьеру весной 2016 года, была удостоена диплома Международного комитета fair play (CIFP) за безупречную спортивную карьеру, сообщает официальный сайт Олимпийского комитета России.
Заседание исполкома CIFP прошло в Будапеште (Венгрия). Решение о вручении Гамовой диплома в номинации «Трофей Жана Боротра за безупречную спортивную карьеру» было принято единогласно.