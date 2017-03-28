Чернышёв: у Дмитрия Яковлева должно быть яркое будущее в спорте

Исполнительный директор Молодёжной лигиподвёл итоги шестого розыгрыша турнира. Победителями соревнований стали волейболисты московского «Динамо-Олимпа».«Главный посыл Молодёжной лиги – подготовка резерва для команд Суперлиги. Под этим ракурсом и нужно рассматривать данные соревнования. В этом сезоне первое место у московского „Динамо-Олимпа“. Они имеют в составе несколько человек старшего возраста. Хотя есть спортсмены и из молодёжной сборной России – те же Яковлев, Антонов.Они действительно дети Романа и Олега. Их отцы с большим успехом играли в сборной России и командах Суперлиги. А теперь уже Дмитрий и Денис строят свою карьеру. Их „Динамо“ выиграло регулярный чемпионат и победило в финальной части турнира.Каждый год дарит нам яркие имена. Другое дело, что не всегда авансы бывают оправданны. Тот же Дмитрий Яковлев очень интересно смотрится на позиции диагонального. Он стал MVP нынешнего розыгрыша, и у него должно быть яркое будущее в спорте», — цитирует Чернышёва «Спорт-экспресс».