Макаренко стал самым результативным игроком 25-го тура Суперлиги

Доигровщик новокуйбышевской «НОВЫ»стал самым результативным игроком 25-го тура российской Суперлиги, набрав 26 очков в матче с новосибирским «Локомотивом», сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.Лучшим на блоке стал(«Динамо-Краснодар»), набравший восемь очков во встрече с «Югрой-Самотлор».Лучше всех на подаче действовали(«Зенит»),(«Динамо-Краснодар»),(«НОВА») и(«Нефтяник») — 4 эйса.