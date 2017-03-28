Макаренко стал самым результативным игроком 25-го тура Суперлиги

Доигровщик новокуйбышевской «НОВЫ» Дмитрий Макаренко стал самым результативным игроком 25-го тура российской Суперлиги, набрав 26 очков в матче с новосибирским «Локомотивом», сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.
Лучшим на блоке стал Максим Куликов («Динамо-Краснодар»), набравший восемь очков во встрече с «Югрой-Самотлор».
Лучше всех на подаче действовали Мэттью Андерсон («Зенит»), Сергей Бурцев («Динамо-Краснодар»), Дмитрий Макаренко («НОВА») и Дмитрий Поляков («Нефтяник») — 4 эйса.