«Тур» победил «Юнайтед Рейн-Майн» в первом матче полуфинала Кубка ЕКВ

Французский «Тур» в первом матче полуфинала мужского Кубка ЕКВ на своей площадке в трёх партиях переиграл немецкий «Юнайтед Рейн-Майн». Ответная встреча состоится 1 апреля в Германии.Лучшая команда из этой пары за чемпионский титул поспорит с победителем противостояния между турецким «Фенербахче» и итальянским «Трентино». Первый матч завершился в пользу итальянцев со счётом 3:0.«Тур» (Франция) — «Юнайтед Рейн-Майн» (Германия) — 3:0 (25:21, 25:19, 25:21).