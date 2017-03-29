«Бусто Арсицио» победил «Казальмаджоре» в первом матче полуфинала Кубка ЕКВ

Итальянский «Бусто Арсицио» в первом матче полуфинала женского Кубка ЕКВ на выезде в трёх сетах взял верх над соотечественницами из «Казальмаджоре». Ответная встреча пройдёт 1 апреля.Во втором полуфинале за место в решающем противостоянии борются казанское «Динамо» и турецкий «Галатасарай». В Стамбуле со счётом 3:0 победили турчанки. Ответный матч состоится 2 апреля в Казани.«Казальмаджоре» (Италия) — «Бусто Арсицио» (Италия) — 0:3 (22:25, 20:25, 27:29).