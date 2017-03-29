Обмочаев: в прошлом году я загулял. Моя жизнь в тот момент пошла наперекосяк

Либеро белгородского «Белогорья»рассказал, почему пропал из виду весной 2016 года. В марте 2016-го волейболист был отстранён от участия в тренировках и матчах московского «Динамо» за нарушение дисциплины. В январе он был включён в заявку «Белогорья».«Нахулиганил я. Насчёт допинга – полная ерунда. Ничего такого не было.Я загулял. Моя жизнь в тот момент пошла наперекосяк… Что год спустя думаю о своём поведении? Это было поведение слабого мужчины, не понимающего, что он делает», — цитирует Обмочаева «Спорт Бизнес Online».