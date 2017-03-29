Гансонре: ничуть не жалею о решении принять российское гражданство

Доигровщица саратовского «Протона»рассказала, как приняла решение сменить гражданство с украинского на российское.«Мои выступления за сборную Украины закончились после того, как я начала выступать за команду „Балаковская АЭС“ в России. Сначала сменить гражданство решили исключительно для того, чтобы клубу на тот момент было легче оформлять мои документы, чтобы я не была легионером. Но я ни чуть не жалею, так как всю дальнейшую жизнь провела в России. Со временем перевезла маму. Наш дом уже давно тут», — цитирует Гансонре официальный сайт клуба.