«Енисей» проиграл «Олимпиакосу» в первом матче полуфинала Кубка Вызова

Красноярский «Енисей» в первом матче полуфинального противостояния женского Кубка Вызова с греческим «Олимпиакосом» на выезде уступил в четырёх партиях. Ответная встреча пройдёт в Красноярске 2 апреля.За титул лучшая команда из этой пары поспорит либо с немецким «Шверином», либо с турецким клубом «Бурса ББСК». Матчи между этими командами пройдут 29 марта и 2 апреля.«Олимпиакос» (Пирей, Греция) — «Енисей» (Красноярск, Россия) — 3:1 (25:15, 18:25, 25:17, 27:25).