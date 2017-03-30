Ёзбей: думаю, в Стамбуле «Галатасарай» лучше сыграет с «ФАКЕЛОМ»

Главный тренер турецкого «Галатасарая»проанализировал причины неудачи своей команды в первом матче полуфинала Кубка Вызова с новоуренгойским «ФАКЕЛОМ».«Мы сегодня играли с очень сильной командой, в которой дисциплинированные игроки, высокие и атлетичные. Мы сыграли, как смогли, много ошибались, у нас была очень долгая дорога в Новый Уренгой, все устали. Это не оправдание, конечно, но один из факторов такой сегодняшней игры. Но, думаю, что дома, в Стамбуле, матч получится лучше.Я не понаслышке знаю возможности русских волейболистов, пожалуй, больше, чем кто-либо в турецком чемпионате – я тренировал игроков из России, у меня их было 20. Противостоять их физической мощи очень сложно. Сегодня нам это не удалось», — приводит слова Ёзбея официальный сайт «ФАКЕЛА».