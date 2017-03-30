Ковачевич: в матче с «Енисеем» только фанаты хорошо играли от начала и до конца

Главный тренер греческого «Олимпиакоса»прокомментировал победу в первом матче полуфинального противостояния женского Кубка Вызова над красноярским «Енисеем» со счётом 3:1 (25:15, 18:25, 25:17, 27:25). Ответная встреча пройдёт в Красноярске 2 апреля.«Мы, конечно, довольны результатом матча. Игра была нервной, и в какой-то момент мы допустили ряд ошибок. Это понятно, поскольку это европейский полуфинал против очень хорошего оппонента, и хотя мы старались не думать об этом слишком сильно, мы чувствовали некоторое давление. В первом сете мы играли очень хорошо, а они не играли, тогда как второй сет пошёл наоборот. Однако мне понравились третий и четвёртый сеты, где обе команды играли на высоком уровне. Атмосфера была просто великолепна. Мы можем сказать, что только фанаты хорошо играли от начала и до конца», — цитирует Ковачевича официальный сайт «Енисея».