«Зенит» будет претендовать на проведение «Финала шести» мужского ЧР

Казанский «Зенит» примет участие в конкурсе на проведение «Финала шести» мужского чемпионата России, который пройдёт с 5 по 11 мая. Согласно регламенту турнира, принять решающий турнир могут две лучшие команды по итогам регулярного чемпионата – казанский «Зенит» или московское «Динамо». Также «Финал шести» может быть проведён на нейтральной площадке.«Клубы до 12 апреля должны отправить в адрес директората официальную заявку на участие в конкурсе на проведение «Финала шести». В случае подачи официальной заявки клуб должен прислать (в закрытом конверте) или передать через своего представителя особые финансовые условия для участия в конкурсе, который состоится 14 апреля (начало в 13:00) в офисе президента ВФВ», – сообщается в решении директората Всероссийской федерации волейбола.