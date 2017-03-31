Волейболисты «НОВЫ» провели мастер-класс в школе Чапаевска

Волейболисты новокубышевской «НОВЫ» — либеро, связующийи центральный блокирующий— провели мастер-класс в школе Чапаевска, сообщает официальный сайт клуба.Сначала волейболисты провели разминку, а затем показали упражнения на отработку элементов верхней и нижней передачи и подачи. В ходе мастер-класса игроки «НОВЫ» также продемонстрировали различные комбинации в нападении. Завершилось мероприятие двусторонней игрой.В конце встречи волейболисты подарили детям профессиональные мячи, сфотографировались с ребятами и пообедали в школьной столовой.