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175 лет назад 2016
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Съёмщиков: на мастер-классе в Чапаевске получил кучу позитивных эмоций

31 марта 2017, пятница. 16:07. Волейбол
Капитан новокуйбышевской «НОВЫ» Владимир Съёмщиков поделился впечатлениями от прошедшего мастер-класса в одной из школ Чапаевска.

«Девчонки молодцы: всё умеют, всё знают — и подачу, и приём… Уровень у них оказался неплохой, они умеют держать мяч: когда мы играли, мяч подолгу держался в воздухе. Однако, казалось бы, Чапаевск — город, где нет профессиональных команд, но ребята здесь занимаются волейболом, причём видно, что они хотят им заниматься. Хотя поначалу я и был немного расстроен, что в выходной день, а они у нас бывают не так часто, пришлось куда-то ехать, но здесь получил кучу позитивных эмоций. Спасибо большое, что пригласили. С удовольствием приедем к вам ещё раз. Это и детям будет полезно, и волейболу в целом для его популяризации», — цитирует Съёмщикова официальный сайт «НОВЫ».
Источник: Официальный сайт ВК "Нова" Сообщить об ошибке
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Новости. Волейбол
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