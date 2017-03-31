Съёмщиков: на мастер-классе в Чапаевске получил кучу позитивных эмоций

Капитан новокуйбышевской «НОВЫ» Владимир Съёмщиков поделился впечатлениями от прошедшего мастер-класса в одной из школ Чапаевска.
«Девчонки молодцы: всё умеют, всё знают — и подачу, и приём… Уровень у них оказался неплохой, они умеют держать мяч: когда мы играли, мяч подолгу держался в воздухе. Однако, казалось бы, Чапаевск — город, где нет профессиональных команд, но ребята здесь занимаются волейболом, причём видно, что они хотят им заниматься. Хотя поначалу я и был немного расстроен, что в выходной день, а они у нас бывают не так часто, пришлось куда-то ехать, но здесь получил кучу позитивных эмоций. Спасибо большое, что пригласили. С удовольствием приедем к вам ещё раз. Это и детям будет полезно, и волейболу в целом для его популяризации», — цитирует Съёмщикова официальный сайт «НОВЫ».