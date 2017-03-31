Решение о наказании Спиридонова примет исполком ВФВ

Исполком Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) примет решение о наказании игрока «Енисея»на следующей неделе. В матче 24-го тура чемпионата России с клубом «Югра-Самотлор», который прошёл 18 марта, Спиридонов повздорил с судьёй ещё перед матчем, за что получил жёлтую карточку. Дискуссия игрока и арбитра была продолжена по ходу игры и наказана красной карточкой. Дисциплинарная комиссия оштрафовала игрока на 10 тыс. рублей и рекомендовала условно его дисквалифицировать на год за попытку подкупа арбитра, которому игрок в шутку предложил заплатить за честное судейство.«Решение должен принять исполком, мы же (дисциплинарная комиссия) только рекомендуем», — приводит слова члена дисциплинарной комиссии ВФВ Михаила Подлозного ТАСС.