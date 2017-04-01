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175 лет назад 2016
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Плачи: 20 дней изучал игроков «ФАКЕЛА», разбирал особенности их игры

1 апреля 2017, суббота. 12:00. Волейбол
Главный тренер новоуренгойского «ФАКЕЛА» Камилло Плачи рассказал, что знал о своей будущей команде перед тем, как согласился её возглавить.

«Я знал, что это молодая северная команда из Нового Уренгоя. Ещё мне было известно, что у клуба новый молодой директор Николай Капранов, который стремится сделать свой клуб одним из лучших в стране. Мне очень импонирует такая позиция. Поэтому все серьёзные задачи, которые перед нами были поставлены на этот сезон, я воспринимаю с готовностью – мы должны воспитывать в молодых игроках чемпионский характер, и никак иначе. Также я 20 дней вместе с моим помощником Мартином изучал игроков команды «ФАКЕЛ», отсматривал матчи, делал подборку моментов по каждому, разбирал для себя особенности их игры. И это мне помогло понять, с кем мне предстоит работать и что необходимо откорректировать в первую очередь.

Прежде чем приехать в Россию, я изучал ваш язык 10 дней. Здесь я тоже пытаюсь учить, но всё опять же упирается в отсутствие свободного времени. Я попросил найти мне учителя, чтобы заниматься пару часов в день. А пока я могу сказать по-русски основные волейбольные термины: приём, подача, атака, передача, блок, быстрый мяч, высокий мяч, доигровка, диагональ. И конечно, «добрый вечер, доброе утро». Еще слово «спокойно!» — его мне часто приходится произносить во время матчей и тренировок. Конечно, коллеги мне помогают – Игорь Чутчев немного говорит на итальянском, он переводит игрокам то, что я хочу до них донести», — приводит слова Плачи официальный сайт «ФАКЕЛА».
Источник: Официальный сайт ВК "Факел" Сообщить об ошибке
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Новости. Волейбол
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