Сборная Словении проведёт товарищеские матчи с Ираном и Сербией в мае

Сборная Словении в рамках подготовки к международному сезону проведёт товарищеские матчи с командами Сербии и Ирана. 14 и 15 мая подопечныесыграют с волейболистами из Ирана, которых тренирует бывший наставник сборной Сербии. Напомним, что Ковач с 2014 по 2015 год был главным тренером сборной Ирана.Товарищеские встречи с национальной командой Сербии словенцы проведут 20 и 21 мая. Ковач и наставник сербоввместе завоевали золотые медали Олимпиады-2000 в Сиднее в составе сборной Югославии.