Бутько: никогда не считал себя лучшим в мире связующим

Связующий казанского «Зенита» и сборной России по волейболу Александр Бутько рассказал, какое место отводит себе в ряду лучших связующих в мире.
«Мне кажется, сегодня лучший связующий мирового волейбола — Виллиам (победитель клубного чемпионата мира 2016 года в составе «Сада Крузейро» и Олимпийских игр 2016 года в составе сборной Бразилии). Я видел, как он играет в клубе, но не видел его в деле в сборной. Ребята, которые играли против него на уровне сборных, говорят, что там всё по-другому. Вообще, в топе сейчас бразильские связующие. В Италии хорош Симоне Джанелли, но ему ещё предстоит стать лучшим связующим в мире, хотя парень невероятно талантлив.
Александр Бутько не входит даже в топ-10. Надо объективно смотреть на вещи. Я никогда не считал себя лучшим связующим. Конечно, на каких-то этапах карьеры ты понимаешь, что кое-что получается и ты можешь выиграть значимые турниры. Мне всё это тяжело давалось — передачи, понимание игры. Я смотрел на других связующих – как легко они всё делали. С другой стороны, это только визуально. Понимаю, что за этим стоит большая работа. Иногда мне кажется, что некоторым ребятам прямо дано пасовать — такие вещи они творят. И, честно говоря, я даже не понимаю, как строятся все эти всевозможные топы, по каким критериям. Если смотреть «связующий», у меня есть свои рейтинги и правила определения лучшего. А вот как статистики смотрят на это, я не понимаю. Волейбол – командная игра, тут должно многое совпасть, чтобы ты выиграл. А чтобы связующий определял игру всей команды или сборной, таких людей я мало видел. Из таких можно вспомнить Болла (чемпион Олимпийских игр в составе сборной США, экс-волейболист «Зенита»), пару связующих из Бразилии. Кто бы ни играл с этими парнями, они делают нападающих и ведут игру. Про себя могу сказать, что я не из таких связующих. Скорее, мне больше помогают ребята», — приводит слова Бутько Sntat.