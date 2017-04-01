Бутько: Спиридонов в жизни — полная противоположность тому, что на площадке

Связующий казанского «Зенита» и сборной России по волейболупрокомментировал нашумевшую историю в матче 24-го тура чемпионата страны между командами «Югра-Самотлор» и «Енисей», из-за которойгрозит условная дисквалификация на год.«Насколько я знаю, сейчас волейболистам во время разминки нельзя трогать судейскую вышку и столбы. Раньше игроки любили разминаться, оперевшись на столб. Сейчас это категорически запрещено. Перед игрой Спиридонов разминался таким образом, и к нему подошёл судья. Арбитр сказал ему, что так делать нельзя, Лёха проигнорировал, его ещё раз предупредили, он опять не послушал и получил карточку. К нам в зал приезжал человек, объяснял, за что Спиридонов получил карточку и что так делать нельзя.Лёха — постоянно весёлый парень. Мне сложно судить, потому что я с ним в «Зените» отыграл всего пару месяцев. В эти два месяца у нас проходили ответственные матчи, и все ребята были сконцентрированны. Поэтому веселья в раздевалке было мало. Со Спиридоновым я и в «Искре» играл, он в жизни спокойный и весёлый парень, полная противоположность тому, что мы видим на площадке. Но на площадке каждый сам выбирает себе стиль поведения. Кто-то, как Лёха, заводит команду, и это помогает», — приводит слова Бутько Sntat.