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Бутько: Спиридонов в жизни — полная противоположность тому, что на площадке

1 апреля 2017, суббота. 20:59. Волейбол
Связующий казанского «Зенита» и сборной России по волейболу Александр Бутько прокомментировал нашумевшую историю в матче 24-го тура чемпионата страны между командами «Югра-Самотлор» и «Енисей», из-за которой Алексею Спиридонову грозит условная дисквалификация на год.

«Насколько я знаю, сейчас волейболистам во время разминки нельзя трогать судейскую вышку и столбы. Раньше игроки любили разминаться, оперевшись на столб. Сейчас это категорически запрещено. Перед игрой Спиридонов разминался таким образом, и к нему подошёл судья. Арбитр сказал ему, что так делать нельзя, Лёха проигнорировал, его ещё раз предупредили, он опять не послушал и получил карточку. К нам в зал приезжал человек, объяснял, за что Спиридонов получил карточку и что так делать нельзя.

Лёха — постоянно весёлый парень. Мне сложно судить, потому что я с ним в «Зените» отыграл всего пару месяцев. В эти два месяца у нас проходили ответственные матчи, и все ребята были сконцентрированны. Поэтому веселья в раздевалке было мало. Со Спиридоновым я и в «Искре» играл, он в жизни спокойный и весёлый парень, полная противоположность тому, что мы видим на площадке. Но на площадке каждый сам выбирает себе стиль поведения. Кто-то, как Лёха, заводит команду, и это помогает», — приводит слова Бутько Sntat.
Источник: Sntat Сообщить об ошибке
Теги
ВК Енисей МВК Зенит-Казань Александр Бутько Алексей Спиридонов
Новости. Волейбол
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