«Бусто Арсицио» стал первым финалистом Кубка ЕКВ среди женских команд

Итальянский «Бусто Арсицио» во втором матче полуфинала женского Кубка ЕКВ на своей площадке на тай-брейке взял верх над соотечественницами из «Казальмаджоре». Первый матч полуфинала также завершился победой «Бусто Арсицио» (3:0), который и вышел в финал.Во втором полуфинале за место в решающем противостоянии борются казанское «Динамо» и турецкий «Галатасарай». В Стамбуле со счётом 3:0 победили турчанки. Ответный матч состоится 2 апреля в Казани.«Бусто Арсицио» (Италия) — «Казальмаджоре» (Италия) – 3:2 (23:25, 23:25, 25:23, 29:27, 15:9)