Королёв: побеждать всегда приятно, а творить историю приятно вдвойне

, победивший вместе сна чемпионате России по волейболу на снегу в Сочи, прокомментировал достигнутый успех.«В прошлом на протяжении лет пяти доводилось играть в волейбол на снегу, но всё это был не тот уровень. При таком числе болельщиков, при таком уровне организации и соперников, – ни разу. Побеждать всегда приятно, а творить историю приятно вдвойне. Здорово, что у нас теперь проводятся соревнования такого крупного масштаба. Спасибо моему партнёру и всем, кто за нас переживал», — приводит слова Королёва официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.