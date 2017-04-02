«Шомон» стал первым финалистом мужского Кубка Вызова

Французский «Шомон» в ответном матче полуфинального противостояния мужского Кубка Вызова на выезде в пяти партиях уступил турецкому «Зираат Банкасы». В первой встрече французы оказались сильнее со счётом 3:1. Таким образом, «Шомон» вышел в финал турнира, где сыграет либо с новоуренгойским «ФАКЕЛОМ», либо с турецким «Галатасараем». Первая встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных«Зираат Банкасы» (Турция) — «Шомон» (Франция) — 3:2 (26:24, 23:25, 15:25, 25:18, 15:9)1:3.