Ковачевич: «Олимпиакосу» повезло, что есть такое правило, как «золотой» сет

Главный тренер «Олимпиакоса»прокомментировал победу над «Енисеем» в «золотом» сете полуфинального противостояния Кубка Вызова среди женских команд.«Во-первых, мои поздравления обеим командам, «Енисей» намного лучше сыграл, чем в предыдущий раз. Но сегодня мы не сыграли хорошо, как в предыдущем матче в Афинах. В этом году нам очень повезло, что есть такое странное правило, как «золотой» сет, и в самом сете тоже повезло. Спасибо командам и спасибо болельщикам из России, они очень хорошо поддерживали свою команду!Первые три сета мы играли без всякой тактики, мне кажется. Обычно мы делаем мало ошибок, но сегодня во втором и третьем сетах их было слишком много. Здесь ни о какой тактике говорить не приходится», — приводит слова Ковачевича официальный сайт «Енисея».