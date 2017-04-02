Россиянки потерпели 2-е поражение на ЧЕ U18, проиграв голландкам

Во втором матче в группе I на юношеском чемпионате Европы U18 по волейболу среди девушек сборная России в трёх партиях уступила команде Нидерландов. В составе российской команды по 9 очков набрали. По три результативных блока на счету Кадочкиной иЭто второе поражение россиянок на турнире. Накануне они уступили сверстницам из Италии (0:3). 4 апреля россиянки встретятся с командой Болгарии.Нидерланды – Россия – 3:0 (25:17, 25:21, 25:20).