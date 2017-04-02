Уланова: «Динамо» знало, что способно обыграть «Галатасарай» с таким счётом

Либеро женского волейбольного клуба «Динамо» (Казань)прокомментировала победу над турецким «Галатасараем» (3:0 и 15:11 в «золотом» сете) и выход в финал Кубка ЕКВ.«Нам сегодня очень помог настрой. Мы сегодня выходили на площадку с девизом «ни тени сомнения – только храбрость, только вперёд». Я считаю, что это было главным приоритетом. Нам немного не хватило в Турции, две первые партии мы уступили с разницей в два очка. Мы знали, что способны обыграть «Галатасарай» с таким счётом, как сегодня. Слава богу, что сегодня ничего не показали лидеры соперника. Мы отлично справились с установкой, были мощнее на блоке. При такой поддержке трибун было очень приятно играть. Обычно слышишь отдельные реплики, но когда всем залом кричат «Россия!» — это очень подбадривает», – приводит слова Улановой «Татар-информ».