Соперником «Олимпиакоса» в финале Кубка Вызова стала «Бурса ББСК»

Турецкий женский волейбольный клуб «Бурса ББСК» во втором матче полуфинала женского Кубка Вызова на своей площадке на тай-брейке уступил немецкому «Шверину». Первый матч завершился победой турецкой команды в четырёх партиях, поэтому в финал из этой пары вышла «Бурса ББСК».За титул турецкий клуб поспорит с греческим «Олимпиакосом», который в «золотом» сете обыграл красноярский «Енисей».«Бурса ББСК» (Турция) — «Шверин» (Германия) — 2:3 (25:23, 25:17, 18:25, 16:25, 14:16).Первый матч – 3:1.