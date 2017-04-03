Бутько: понятно, что «Зенит» и наша победная серия раздражает всех и вся

Связующий казанского «Зенита» Александр Бутько рассказал, как игрокам команды удаётся находить мотивацию для продолжения победной серии. В нынешнем розыгрыше чемпионата России и Лиги чемпионов подопечные Владимира Алекно идут без поражений.
«Побеждать никогда не надоедает. Я думаю, не существует такого спортсмена, которому надоедает побеждать. Мы не думаем об этом. Понятно, что «Зенит» и наша победная серия раздражает всех и вся, это абсолютно нормально. Я играл против «Зенита» в составе других команд, и для нас всегда казанцы были серьёзным раздражителем. С другой стороны, мы стараемся настраиваться на каждую игру, не обращая внимания на предыдущие успехи. Ни у кого в голове нет мысли о том, что нам нужно продлить эту серию ещё на месяц, на год. Есть конкретная игра, на которую мы настраиваемся вне зависимости от уровня соперника. Если всё хорошо, складывается результат», — цитируют Бутько «События».