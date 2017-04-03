Шипулин: первое чемпионство «Белогорья» стало прорывом для белгородского спорта

Главный тренер «Белогорья» Геннадий Шипулин назвал победу «Белогорья-Динамо» в чемпионате России 1997 года прорывом для всего белгородского спорта. 2 апреля 1997 года «Белогорье-Динамо» одержало третью победу в финальной серии с «УЭМ-Изумруд» из Екатеринбурга и впервые стало чемпионом России.
«Это был прорыв для всего белгородского спорта: первое чемпионство в игровых видах на элитном уровне. Команды бывших советских мегаполисов сходили со сцены, началась эра золотых финалов Белгорода и Екатеринбурга», — цитирует Шипулина «БелПресса».