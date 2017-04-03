Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017 Чемпионат России-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Шипулин: первое чемпионство «Белогорья» стало прорывом для белгородского спорта

3 апреля 2017, понедельник. 15:12. Волейбол
Главный тренер «Белогорья» Геннадий Шипулин назвал победу «Белогорья-Динамо» в чемпионате России 1997 года прорывом для всего белгородского спорта. 2 апреля 1997 года «Белогорье-Динамо» одержало третью победу в финальной серии с «УЭМ-Изумруд» из Екатеринбурга и впервые стало чемпионом России.

«Это был прорыв для всего белгородского спорта: первое чемпионство в игровых видах на элитном уровне. Команды бывших советских мегаполисов сходили со сцены, началась эра золотых финалов Белгорода и Екатеринбурга», — цитирует Шипулина «БелПресса».
Источник: БелПресса Сообщить об ошибке
Теги
МВК Белогорье Геннадий Шипулин
Новости. Волейбол
3 апреля 2017, понедельник
16:06 Тетюхин: помню, что забил последний победный мяч в серии с «УЭМ-Изумрудом»
15:12 Шипулин: первое чемпионство «Белогорья» стало прорывом для белгородского спорта
14:04 «Вакифбанк», «Экзачибаши», «Волеро» сыграют на клубном ЧМ в Японии
13:07 Бутько: понятно, что «Зенит» и наша победная серия раздражает всех и вся
12:20 Кимеров: кусочек Родины вдали от дома придал сил игрокам «ФАКЕЛА»
11:19 Перепёлкин: все замены «Динамо-Казань» в «золотом» сете сработали
10:20 Носков: «Енисею» просто не хватило опыта выступления в еврокубках
09:10 Филиштинская: приятно, что меня отметили и собираются вызвать в сборную
2 апреля 2017, воскресенье
23:44 Соперником «Олимпиакоса» в финале Кубка Вызова стала «Бурса ББСК»
22:24 Столярова: у «Динамо» всё получилось, потому что мы были единой командой
21:14 Уланова: «Динамо» знало, что способно обыграть «Галатасарай» с таким счётом
21:06 Кошкин: если бы не глупые ошибки «Енисея» в концовке, всё могло быть по-другому
20:37 Перепёлкин: спасибо за поддержку, на площадке у «Динамо» было не 6 игроков, а 8
20:27 «ФАКЕЛ» снова разгромил «Галатасарай» и вышел в финал Кубка Вызова
20:14 Россиянки потерпели 2-е поражение на ЧЕ U18, проиграв голландкам
19:47 Казанское «Динамо» вышло в финал Кубка ЕКВ, выиграв «золотой» сет
19:35 Ковачевич: «Олимпиакосу» повезло, что есть такое правило, как «золотой» сет
18:21 Клюка: от ответного матча с «Галатасараем» жду только победы
17:35 Волейболисты «Урала» посетили вечер классической музыки
16:44 «Шомон» стал первым финалистом мужского Кубка Вызова
15:00 «Енисей» в «золотом» сете проиграл «Олимпиакосу» и не вышел в финал Кубка Вызова
14:07 Королёв: побеждать всегда приятно, а творить историю приятно вдвойне
12:59 Сырцева: на снегу играть очень непросто
11:56 Королёв и Ермишенков выиграли первый чемпионат России по волейболу на снегу
10:52 Сырцева и Моисеева — первые в истории чемпионки России по волейболу на снегу
1 апреля 2017, суббота
23:55 «Бусто Арсицио» стал первым финалистом Кубка ЕКВ среди женских команд
22:29 Волейболистки РФ стартовали на ЧЕ U18 с поражения от Италии
21:48 «Трентино» вышел в финал Кубка ЕКВ и сыграет с «Туром»
20:59 Бутько: Спиридонов в жизни — полная противоположность тому, что на площадке
19:53 В Нидерландах стартовал ЧЕ U18 по волейболу среди девушек
19:05 Французский «Тур» вышел в финал Кубка ЕКВ
17:56 Бутько: никогда не считал себя лучшим в мире связующим
16:04 Лан Пин назначена шеф-тренером женской сборной Китая
14:02 Сборная Словении проведёт товарищеские матчи с Ираном и Сербией в мае
12:00 Плачи: 20 дней изучал игроков «ФАКЕЛА», разбирал особенности их игры
10:03 СМИ заподозрили олимпийскую чемпионку в нетрадиционной сексуальной ориентации
00:12 Барболини близок к возвращению в итальянскую серию А1
31 марта 2017, пятница
21:36 Бразилец Мадалос пополнил «Уникаху» перед плей-офф
19:33 Решение о наказании Спиридонова примет исполком ВФВ
18:27 Бутько: удивился, если бы осенью сказали, что в «регулярке» «Зенит» не проиграет
17:31 Вербов: в ЛЧ важно не давать Тетюхину творить чудеса, на которые он способен
16:07 Съёмщиков: на мастер-классе в Чапаевске получил кучу позитивных эмоций
15:12 Волейболисты «НОВЫ» провели мастер-класс в школе Чапаевска
14:06 Источник: Спиридонов получил условную дисквалификацию за попытку подкупа судьи
13:17 Табуренко: талисман «Ленинградки» должен был получиться симпатичным и дерзким
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто победит в российском противостоянии в Лиге чемпионов «Зенит-Казань» или «Белогорье»?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+