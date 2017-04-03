Тетюхин: помню, что забил последний победный мяч в серии с «УЭМ-Изумрудом»

Доигровщик «Белогорья»вспомнил о первом чемпионском титуле, который был завоёван «Белогорьем-Динамо» 20 лет назад. 2 апреля 1997 года «Белогорье-Динамо» одержало третью победу в финальной серии с «УЭМ-Изумрудом» из Екатеринбурга и впервые стало чемпионом России.«Хорошо помню, что забил последний победный мяч в серии. Это была атака в четвёртом номере, с аутом от блока. В зале был полный аншлаг, и восторг земляков невозможно описать словами. На следующий год мы опять выиграли, но первое чемпионство не забывается», — цитирует Тетюхина «БелПресса».