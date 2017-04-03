Клюка: хотелось более серьёзного сопротивления со стороны «Галатасарая»

Доигровщик новоуренгойского «ФАКЕЛа»прокомментировал гостевую победу над турецким «Галатасараем» во втором полуфинальном матче Кубка Вызова (3:0) и выход в финал турнира, где российский клуб ждёт встреча с французским «Шомоном».«Я ожидал, что матч будет интереснее, хотелось более серьёзного сопротивления со стороны «Галатасарая». У нас сегодня полетела подача – над этим элементом мы очень много работаем на тренировках, результат уже очевиден. В первой партии мы сделали хороший задел, а затем сумели довести матч до победы. Конечно, я доволен результатом, но главная борьба в Кубке вызова нас ждёт впереди», — приводит слова Клюки официальный сайт «ФАКЕЛа».