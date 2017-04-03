Волейболисты «Зенита» провели уроки Школьной лиги клуба

Казанские волейболисты пришли в гости к участникам Школьной лиги «Зенита».посетил 169-ю школу,отправились в 161-ю школу, сообщает пресс-служба клуба.Встречи спортсменов и школьников прошли в привычном для Школьной лиги «Зенита»» формате — сначала школьники посмотрели документальный фильм, повествующий о прошлом сезоне казанских волейболистов. Когда минули последние минуты документалки и в актовых залах школ зажёгся свет, ученики аплодисментами встречали своих новых кумиров.Блокирующему «Зенита» Александру Гуцалюку в качестве собеседников достались ребята помладше — со второго по пятый класс. Малыши засыпали «зенитовца» вопросами — их интересовало буквально всё: любимое блюдо волейболиста, какие эмоции он получает после победы и поражения, какие виды спорта любит, помимо волейбола. Школьники не хотели отпускать Александра после практически получасовой автограф-сессии — в бой пошли совместные селфи со спортсменом.На встречу с Игорем Кобзарем и Владимиром Мельником пришли ученики не только 161-й школы, но и нескольких соседних. Первым делом школьники спросили о том, в каком возрасте можно начать заниматься волейболом, чтобы при этом достичь в спорте серьёзных высот. «Я начал заниматься волейболом в 10-м классе. Поэтому всё в ваших руках, ребята. Главное — упорство и желание», — рассказал школьникам доигровщик «Зенита».Самый веселый вопрос был задан волейболистам «Зенита» под конец встречи. У спортсменов спросили о том, насколько высоко они могут выпрыгнуть.«У меня вертикальный прыжок 80 сантиметров. То есть на такое расстояние у меня в прыжке ноги отрываются от пола», — ответил Кобзарь.Увидев, что ответ молодых людей не впечатлил, связующий с улыбкой прошёл к сцене актового зала, остановился перед ней, выждал паузы и могучим прыжком продемонстрировал свои спортивные умения. Актовый зал, естественно, взорвался аплодисментами.