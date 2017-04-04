Стойчев: совмещать посты во главе сборной и клуба — это самоубийство

Самый успешный болгарский волейбольный тренербольше не намерен совмещать работу в клубе и сборной, как делал это, возглавляя сборную Болгарии и итальянский «Трентино».«Это самоубийство! Когда я руководил сборной Болгарии, это было чрезвычайно трудно. Клубный сезон продолжается 8-9 месяцев, в которые у вас есть всего 4-5 свободных дней. Нагрузки, и физические, и психические, поездки, постоянное проживание в гостинице… Совмещая две работы, я не могу выполнять их качественно под удвоенной нагрузкой. Так что буду фокусироваться только на одном проекте.Сейчас я получаю много предложений, но на данный момент не подписал соглашения ни с кем, хотя СМИ называют две итальянские команды и три национальные сборные. Впрочем, у меня были и другие предложения. Я буду ждать то предложение, которое мне понравится. Деньги для меня не являются приоритетом», — приводит слова Стойчева sportal.bg.