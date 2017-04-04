Колесников: игроки «Локомотива-ЦИВС» хотели оставить за собой отличное наследие

Капитан новосибирского «Локомотива-ЦИВС»оценил своё выступление в завершившемся розыгрыше Молодёжной лиги. «Железнодорожники» стали обладателями серебряных медалей. Золото выиграл московский клуб «Динамо-Олимп».«Сезон получился очень непростым. В этом году многие из нас поняли, что стали ключевыми игроками молодёжной команды, а это – дополнительная ответственность. Ставили перед собой чемпионские цели, хотели оставить за собой отличное наследие. Лично мне ещё и травма помешала, после неё было тяжело вернуться в строй. Но тренерский штаб давал мне игровую практику, и постепенно всё наладилось. Большое спасибо клубу, его руководству за то, что предоставили мне возможность вернуться в команду, ждали, верили в меня. Так же непросто было справиться с ролью капитана. Ведь ответственности в два раза больше. Но это помогло мне окрепнуть в психологическом плане. Такие уроки всем полезны», — цитирует Колесникова официальный сайт «Локомотива».