Леон: я не думаю, что в России есть проблема расизма

Доигровщик казанского «Зенита»признался, что не считает проблему расизма актуальной в России. Двукратный победитель Лиги чемпионов выступает за коллективс 2014 года.«Я не думаю, что в России есть проблема расизма. Это проблема образования и того, что родители не рассказали им. Эти дети должны лучше учиться в школе и узнать больше о настоящей жизни. Я давно убедился, что не все люди способны понимать простые вещи. Например, в маленьких городах жители не видели таких парней, как я. Для них моё появление будет чем-то неожиданным и непривычным, и реакция может быть разной. И я понимаю это. Это не расизм, это недостаток образования.Я хочу сказать, что в целом люди в России очень вежливые и приятные. И если что-то и случается, то это скорее глупость молодых людей или детей, а не норма. Взрослые люди ведут себя очень хорошо. В мой первый год в России кто-то крикнул очень неприятную вещь с трибун, и я очень эмоционально отреагировал. Я подошёл к нему и сказал: „Эй, парень. Помой рот перед тем, как хочешь пообщаться с кем-то“. И он замолчал. Я вырос с пониманием того, что людей нужно уважать», — цитирует Леона «Р-Спорт».