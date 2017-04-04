Гидетти: Рашич не поможет «Вакифбанку» в ответном матче «раунда 6» ЛЧ с «Волеро»

Главный тренер турецкого «Вакифбанка»поделился ожиданиями от ответного матча «раунда 6» женской Лиги чемпионов со швейцарским «Волеро». Первая встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу турецкой команды.«Мы работали очень усердно и чувствуем себя готовыми к матчу. Мы хотим играть так хорошо, как только возможно. Для нас это решающий матч, к тому же из-за травмы нам не поможет Милена Рашич. Мы надеемся на поддержку болельщиков, потому что „Волеро“ — очень сильная команда», — приводит слова Гидетти официальный сайт турнира.