Алекно: Леон больше так играть не будет

Главный тренер казанского «Зенита»после победы своей команды над «Белогорьем» со счётом 3:1 в первом матче «раунда 6» мужской Лиги чемпионов постарался объяснить, почему соперник вернулся в игру после второго сета.«Наверное, сегодня у «Зенита» было первое за последние месяцы критическое состояние, настоящий волейбол. Хорошо, что вытянули. Теперь до 11 мая нас ждёт такой же темп. Так что это хорошо, что мы можем решать проблемы.После второго сета в игре «Белогорья» ничего не поменялось. Вышел Ян Ерещенко в третьей партии, хорошо сыграл. Но мы сами допускали ошибки. Леон элементарный мяч довёл на ту сторону. Это просто игра в пол-листа. Это самоуверенность, с которой нельзя играть с «Белогорьем». Я говорил, что эту команду ни счёт 0:2, ни публика, ни слава «Зенита» не испугают. Так оно и получилось. Это просто была игра в пол-листа. Я сделаю выводы. Леон больше так играть не будет», — приводит слова Алекно «Спорт Бизнес Online».