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Косарев: атаки Мусэрского с задней линии? У нас все варианты рассматриваются

5 апреля 2017, среда. 13:03. Волейбол
Старший тренер белгородского «Белогорья» Александр Косарев оценил действия подопечных в матче «раунда шести» Лиги чемпионов с казанским «Зенитом». Команда Владимира Алекно оказалась сильнее со счётом 3:1 (25:14, 25:17, 23:25, 26:24). Ответная встреча пройдёт в Белгороде 13 апреля.

«Ещё не видел статистики, не могу сказать, превзошли ли мы „Зенит“ на подаче. В последние дни мы больше работали над этим элементом.

Атаки Мусэрского с задней линии? У нас все варианты рассматриваются, пробуются на тренировках. Варианты, которых мы никогда не видели, мы не используем», — цитирует Косарева официальный сайт «Зенита».
Источник: Официальный сайт ВК "Зенит-Казань" Сообщить об ошибке
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Кто победит в российском противостоянии в Лиге чемпионов «Зенит-Казань» или «Белогорье»?
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