Косарев: атаки Мусэрского с задней линии? У нас все варианты рассматриваются

Старший тренер белгородского «Белогорья»оценил действия подопечных в матче «раунда шести» Лиги чемпионов с казанским «Зенитом». Командаоказалась сильнее со счётом 3:1 (25:14, 25:17, 23:25, 26:24). Ответная встреча пройдёт в Белгороде 13 апреля.«Ещё не видел статистики, не могу сказать, превзошли ли мы „Зенит“ на подаче. В последние дни мы больше работали над этим элементом.Атаки Мусэрского с задней линии? У нас все варианты рассматриваются, пробуются на тренировках. Варианты, которых мы никогда не видели, мы не используем», — цитирует Косарева официальный сайт «Зенита».