Гамова: окончательно убедилась, что главным тренером не буду никогда

Лучшая волейболистка 21-го векана юношеском чемпионате Европы U18 среди девушек в Арнеме (Нидерланды) дебютирует в качестве ассистента главного тренера сборной России«Настоящим тренером меня, конечно, назвать нельзя. Пусть на бейджике и написано Assistant Coach. От меня требуется эмоционально поддержать девочек, объяснить при необходимости какие-то тонкие игровые моменты. Начало турнира у команды не задалось, но мы будем бороться до конца.Если честно, сейчас в Арнеме окончательно убедилась, что главным тренером не буду никогда! Я готова и в дальнейшем помогать. Но настоящая, полноценная, каждодневная тренерская работа — это точно не для меня. Это колоссальная ответственность, тяжелейший, порой неблагодарный труд. Очень уважаю людей этой профессии, но выберу в волейболе что-то другое.С прошлого года я вхожу в комиссию спортсменов ФИВБ. Кроме того, в Казани открылась моя школа — при поддержке минобразования Татарстана, ВФВ и казанского «Динамо». Там работает, на мой взгляд, лучший на сегодняшний день специалист по подготовке резерва в России Светлана Михайловна Сафронова», — приводит слова Гамовой «Лайф».