Юный волейболист из Екатеринбурга встретился с кумирами из «Зенита»

Юный волейболист екатеринбургской команды «Локомотив-Изумруд», недавно ставший чемпионом России в младшем возрасте (до 14 лет), получил прекрасный стимул для скорейшего восстановления после травмы пальца правой руки и возвращения к занятиям любимым видом спорта. Сюрприз Кириллу устроили волейболисты «Зенита». А началось всё с письма мамы юного спортсмена, которая написала в казанский клуб о сыне и привезла его на матч «раунда 6» Лиги чемпионов с «Белогорьем». После игры мальчика пригласили на площадку, чтобы сфотографироваться и пообщаться со своими кумирами.«Я в первый раз на настолько крутом матче. Тем более что встречаются две самые знаковые для российского волейбола команды. К тому же это ещё и игра Лиги чемпионов. Сегодня я болел не за какую-то из команд, а за красивый волейбол. Это непередаваемые ощущения – в последних двух партиях то одна, то вторая команда вырывалась вперёд. Невероятный матч.В команде я попробовал себя на разных позициях, но сейчас играю центрального блокирующего. Наверное, поэтому персонально болел за Артёма Вольвича. Мне нравится то, как он играет, а ещё здорово наблюдать за его эмоциями во время игры», — приводит слова Кирилла пресс-служба «Зенита».