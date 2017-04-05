Волейболистки московского «Динамо» вышли в «Финал четырёх» ЛЧ

Волейболистки московского «Динамо» вышли в «Финал четырёх» Лиги чемпионов, обыграв во втором матче «раунда 6» на своей площадке итальянскую «Модену» со счётом 3:0 (25:20, 25:19, 25:21). По 14 очков набрали Наталья Гончарова и Бетания де ла Круз де Пенья, 12 баллов набрала Яна Щербань, а Майя Поляк принесла бело-голубым 5 очков на блоке.
В первом матче россиянки также праздновали победу в трёх партиях.
Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Раунд 6». Ответный матч
«Динамо» (Москва, Россия) – «Модена» (Италия) — 3:0 (25:20, 25:19, 25:21).