Волейболистки московского «Динамо» вышли в «Финал четырёх» ЛЧ

Волейболистки московского «Динамо» вышли в «Финал четырёх» Лиги чемпионов, обыграв во втором матче «раунда 6» на своей площадке итальянскую «Модену» со счётом 3:0 (25:20, 25:19, 25:21). По 14 очков набрали, 12 баллов набрала, апринесла бело-голубым 5 очков на блоке.В первом матче россиянки также праздновали победу в трёх партиях.«Динамо» (Москва, Россия) – «Модена» (Италия) — 3:0 (25:20, 25:19, 25:21).