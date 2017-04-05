Гончарова: главное — закончить 3:0 и поехать домой отдыхать

Волейболистка московского «Динамо»прокомментировала победу над итальянской «Моденой» в «раунде 6» Лиги чемпионов и выход в «Финал четырёх» турнира, где первым соперником бело-голубых станет итальянский «Конельяно».«На самом деле мы готовились к упорной борьбе с этим соперником. Поэтому были готовы ко всему. В том числе и бороться, поддерживать друг друга в трудные моменты. Но всё оказалось проще, чем мы думали. После второй партии все уже начали улыбаться. Самое главное было не расслабляться, закончить 3:0 и поехать домой отдыхать», — приводит слова Гончаровой «Спорт-экспресс».