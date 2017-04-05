Косьяненко: важно изучить своего соперника при подготовке к матчу

Связующая московского «Динамо»прокомментировала победу над итальянской «Моденой» в «раунде 6» волейбольной Лиги чемпионов и выход в «Финал четырёх» турнира, где первым соперником бело-голубых станет итальянский «Конельяно».«В который уже раз за свою карьеру я убеждаюсь, как важно изучить своего соперника при подготовке к матчу. Мы проанализировали игру «Модены» очень тщательно, и благодаря этому наша стратегия на матч и тактика оказались намного более эффективными. Играть сегодня было легко и в удовольствие», — приводит слова Косьяненко пресс-служба ЕКВ.