Кромм: от «Берлина» никто не ждал победы над «Динамо»

Волейболист «Берлина»прокомментировал домашнюю победу над московским «Динамо» в первом матче «раунда 6» Лиги чемпионов (3:2).«Эта победа – просто непередаваемые ощущения. Особенно потому, что никто не ожидал от нас победы. Когда ты не фаворит, ты относишься к игре по-другому. Очень важно было вернуться в игру после первых двух проигранных партий. Мы придерживались выбранной тактики, чтобы сохранить давление на соперника с помощью нашей подачи. И мы довели дело до победного конца!» — приводит слова Кромма официальный сайт ЕКВ.