Поляк: матчи с «Моденой» прошли для «Динамо-Москва» очень гладко

Хорватская волейболистка московского «Динамо»поделилась эмоциями после выхода в «Финал четырёх» Лиги чемпионов. Накануне российская команда в трёх сетах обыграла итальянскую «Модену» в «раунде шести» — 3:0 (25:20, 25:19, 25:21). В первой встрече подопечныетакже оказались сильнее в трёх партиях.«Я счастлива, что мы вошли в финал, в котором «Динамо» не было давно. Я надеюсь, что мы сможем там сыграть достойно. Было много приготовлений к этим матчам, и сами игры прошли очень гладко. Мы очень довольны результатом!» — цитирует Поляк официальный сайт клуба.