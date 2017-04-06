Ветрова: хотим достойно выступить в «Финале четырёх», а возможно, и выиграть ЛЧ

Капитан московского «Динамо»поделилась впечатлениями после выхода в «Финал четырёх» Лиги чемпионов. Накануне российская команда в трёх сетах обыграла итальянскую «Модену» в «раунде шести» — 3:0 (25:20, 25:19, 25:21). В первой встрече подопечныетакже оказались сильнее в трёх партиях.«Это знаковое событие. Выйти в финал Лиги — эту задачу мы не могли выполнить много лет! Это очень важный шаг для нас. Мы вышли в финал, и скажу даже больше — мы очень хотим достойно в нём выступить и, возможно, даже выиграть Лигу! Сегодня мы были настроены на борьбу. Им нечего было терять, они могли разыграться. По всей видимости, мы не дали им этого сделать», — цитирует Ветрову официальный сайт клуба.