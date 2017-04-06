Панкова: виден финал, окончание сезона, чего уже сил жалеть?

Связующая московского «Динамо»поделилась впечатлениями после выхода в «Финал четырёх» Лиги чемпионов. Накануне российская команда в трёх сетах обыграла итальянскую «Модену» в «раунде шести» — 3:0 (25:20, 25:19, 25:21). В первой встрече подопечныетакже оказались сильнее в трёх партиях.«Эта победа вытекает из победы в Италии, потому что там мы очень сильно настроились и разобрали команду, и им не позволило это показать свою силу. Сегодня мы были очень уверены и смогли за счёт этого победить. Всё было под нашим контролем и зависело исключительно от нас, от нашей чёткой игры, а мы всё сделали спокойно, и поэтому нам удалось победить в двух матчах. Я испытываю такие ощущения, будто так и должно было быть. Сегодня мы при своих болельщиках чувствовали себя ещё увереннее, ещё радостнее.Настрой у нас боевой, виден финал, окончание сезона, и чего уже сил жалеть? Нужно настроиться, ещё немного поработать, убрать недочёты и готовиться к финалам, которые будут очень непростые. Я очень надеюсь, что нам удастся принести победу „Динамо“», — цитирует Панкову „Р-Спорт“.