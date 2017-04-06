Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Fitness Run City
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Панкова: виден финал, окончание сезона, чего уже сил жалеть?

6 апреля 2017, четверг. 15:08. Волейбол
Связующая московского «Динамо» Екатерина Панкова поделилась впечатлениями после выхода в «Финал четырёх» Лиги чемпионов. Накануне российская команда в трёх сетах обыграла итальянскую «Модену» в «раунде шести» — 3:0 (25:20, 25:19, 25:21). В первой встрече подопечные Юрия Панченко также оказались сильнее в трёх партиях.

«Эта победа вытекает из победы в Италии, потому что там мы очень сильно настроились и разобрали команду, и им не позволило это показать свою силу. Сегодня мы были очень уверены и смогли за счёт этого победить. Всё было под нашим контролем и зависело исключительно от нас, от нашей чёткой игры, а мы всё сделали спокойно, и поэтому нам удалось победить в двух матчах. Я испытываю такие ощущения, будто так и должно было быть. Сегодня мы при своих болельщиках чувствовали себя ещё увереннее, ещё радостнее.

Настрой у нас боевой, виден финал, окончание сезона, и чего уже сил жалеть? Нужно настроиться, ещё немного поработать, убрать недочёты и готовиться к финалам, которые будут очень непростые. Я очень надеюсь, что нам удастся принести победу „Динамо“», — цитирует Панкову „Р-Спорт“.
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
ЖВК Динамо Москва Екатерина Панкова Лига чемпионов - Волейбол
Новости. Волейбол
6 апреля 2017, четверг
15:08 Панкова: виден финал, окончание сезона, чего уже сил жалеть?
14:13 Фетисова: в третьей партии игроки «Динамо-Москва» немного расслабились
13:06 Президент «Берлина»: я не верил, что у нас есть шансы на победу над «Динамо»
12:12 Ветрова: хотим достойно выступить в «Финале четырёх», а возможно, и выиграть ЛЧ
11:21 Щербань: «Динамо-Москва» закрыло лидеров «Модены» на блоке
10:04 Поляк: матчи с «Моденой» прошли для «Динамо-Москва» очень гладко
09:18 Совет FIVB рассмотрит вопрос изменения названия федерации
00:25 Кромм: от «Берлина» никто не ждал победы над «Динамо»
5 апреля 2017, среда
23:55 Косьяненко: важно изучить своего соперника при подготовке к матчу
23:26 «Любе Чивитанова» обыграла «Модену» в первом матче «раунда 6» ЛЧ
22:58 Московское «Динамо» на тай-брейке уступило «Берлину» в 1-м матче «раунда 6» ЛЧ
22:27 Гончарова: главное — закончить 3:0 и поехать домой отдыхать
21:59 Панченко: «Динамо» очень радо, что удалось войти в «Финал четырёх» ЛЧ
21:36 «Вакифбанк» стал последним участником «Финала четырёх» женской ЛЧ
20:45 Волейболистки московского «Динамо» вышли в «Финал четырёх» ЛЧ
19:18 Сборная России одержала вторую победу на ЧЕ U18 среди девушек
18:59 Юный волейболист из Екатеринбурга встретился с кумирами из «Зенита»
17:33 Гамова: окончательно убедилась, что главным тренером не буду никогда
16:04 Леон: я себя предателем не считаю
15:17 Ларсон: матч с «Фенербахче» стал одним из самых сложных в моей карьере
14:11 Официальный канал «Зенита» представил обзор матча с «Белогорьем» в ЛЧ
13:03 Косарев: атаки Мусэрского с задней линии? У нас все варианты рассматриваются
12:13 Андерсон: стоит ослабить подачу, и Дмитрий Мусэрский тебя накажет
11:06 Бутько: если «Зенит» перестаёт подавать, волейбол выравнивается
10:17 Обмочаев: может, в начале матча с «Зенитом» мандраж какой-то был
09:18 Россиянки одержали первую победу на ЧЕ U18, обыграв команду Болгарии
4 апреля 2017, вторник
23:52 Алекно: Леон больше так играть не будет
22:32 Косарев: «Зенит» получил преимущество, но всё будет решаться в Белгороде
21:42 «Зенит» дома одолел «Белогорье» в первом матче «раунда 6» Лиги чемпионов
21:35 «Экзачибаши» одолел «Фенербахче» и вышел в «Финал четырёх» Лиги чемпионов
20:56 Хилл: в матче «Вакифбанк» — «Волеро» победит тот, кто будет бороться до конца
18:53 Гидетти: Рашич не поможет «Вакифбанку» в ответном матче «раунда 6» ЛЧ с «Волеро»
16:05 Леон: я не думаю, что в России есть проблема расизма
15:13 Иванов: 20 лет назад белгородцы брали ростом и мощью, мы – пахотой в обороне
14:22 Хамутцких: помню свой пас Тетюхину и его победный удар в матче с «УЭМ-Изумрудом»
13:10 Колесников: игроки «Локомотива-ЦИВС» хотели оставить за собой отличное наследие
12:11 На матч «Зенит» — «Белогорье» в Лиге чемпионов продано 4200 билетов
11:22 Вербов: ключевым моментом станет то, как «Зениту» удастся справиться с Мусэрским
10:15 РФ представит женскую и мужскую команды по волейболу на снегу на финале ЧЕ
09:11 Носков: извинившись перед судьями, Спиридонов поступил как настоящий мужчина
00:43 Стойчев: совмещать посты во главе сборной и клуба — это самоубийство
3 апреля 2017, понедельник
22:22 Согрин: костяк «Динамо-ЛО» не удивил, но и не разочаровал
21:04 Гончарова: «Динамо» постарается показать лучшую игру в матче с «Моденой»
19:49 Клуб Кошелевой получил «уайлд-кард» клубного чемпионата мира по волейболу
18:35 Волейболисты «Зенита» провели уроки Школьной лиги клуба
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто победит в российском противостоянии в Лиге чемпионов «Зенит-Казань» или «Белогорье»?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+